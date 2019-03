Ferrari bella e fragile Charles Leclerc è l’uomo giusto | Vettel non lo è più

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019). Unavelocissima, performante, delicata nella gestione delle gomme, a tratti quasi perfetta, di sicuro superiore alla Mercedes. Poi il brusco e tremendo risveglio. Un motore che smette di funzionare come dovrebbe e la SF90 d’improvviso si trasforma da principessa a brutto anatroccolo.Più di un sentore di quanto accaduto oggi si era percepito nel corso dei Test pre-stagionali: a Barcellona il Cavallino Rampante volava letteralmente, salvo fermarsi a più riprese per problemi tecnici di varia natura (soprattutto elettrici). Forse preoccupati da una fragilità intrinseca, a Maranello hanno optato per un approccio molto prudente in Australia, dove si è materializzato un distacco di un minuto dalla Mercedes.In Bahrein si è rivista la stessadei Test: velocissima, facile da guidare e, soprattutto, dotata di una power-unit impressionante (come ...

