Fallout 76 è stato un gioco problematico fin dalle fasi di sviluppo

(Di domenica 31 marzo 2019) Bethesda ha dato il via alla serie di panel per i Game Days al PAX East, con panel che coprono serie comee The Elder Scrolls.Per quanto riguarda76, l'executive producer Todd Howard, il designer senior Ferret Baudoin e il development director Chris Mayer erano a disposizione per parlare su quanto succede su76, facendo anche un po' di "mea culpa" per quanto riguarda il lancio del, riporta USgamer."Abbiamo avuto molte difficoltà durante lo, e talvolta quelle difficoltà si sono manifestate sullo schermo" dichiara Howard. "Non abbiamo mai voluto che accadesse. Abbiamo fatto crescere lo studio, siamo quattro diversi studi adesso in Nord America... e questo èunche ha davvero messo in comunicazione un sacco di persone attraverso questi quattro studi, portandole ad unirsi e a lavorare insieme".Leggi altro...