Benevento | suocero e genero uccisi in piazza | rissa e colpi di pistola | killer arrestato

Benevento - duplice omicidio a Durazzano Uccisi suocero e genero - fermato il killer : duplice omicidio a Durazzano, in provincia di Benevento. Andrea Romano (49 anni) di Arienzo (Caserta) e Mario Morgillo (68 anni), originario del luogo, sono state freddate con vari colpi di arma da fuoco in piazza Galilei, nel centro del paese. In un primo momento era emersa l’ipotesi che i due si fossero Uccisi a vicenda. Secondo quanto si apprende invece i due, suocero e genero, sarebbero stati Uccisi da una terza persona, che è stata ...