Amici 2019 | Umberto e Vincenzo scoppiano a piangere in diretta

Ricky Martin, re del pop latino con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo; a fare da contraltare Vittorio Grigolo, re della lirica, straordinario tenore diretto dai più importanti maestri

La Squadra Blu di Amici 2019 : Squadra Blu - Amici 2019 Inizia il Serale di Amici 2019, caratterizzato dalla sfida a squadre tra i dodici allievi suddivisi tra Bianchi e Blu. Ecco età, provenienza, informazioni e curiosità sulla Squadra Blu, guidata da Vittorio Grigolo. Alberto Urso, cantante Alberto Urso ha 21 anni e viene da Messina. La passione per la musica è nata a 7 anni. Era a Lipari perché il padre aveva organizzato un concerto di un cantante che faceva pop lirico e ...

La Squadra Bianca di Amici 2019 : Squadra Bianca - Amici 2019 Con l’inizio del Serale di Amici 2019, conosciamo meglio gli allievi delle due squadre in gara, a cominciare da coloro che formano la Squadra Bianca. Ecco età, provenienza, informazioni e curiosità che riguardano i sei ‘bianchetti’ guidati da Ricky Martin. Alvis, cantante Alvis ha 23 anni, è di Venezia ma è nato a Milano. Ama i tatuaggi e ne ha più di trenta. Sotto l’occhio destro ha tatuato ...

inizia il Serale di Amici 2019 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della prima puntata.

Amici 18 primo serale riassunto : eliminato - ospiti - esibizioni 30 marzo 2019 : Amici 18 primo serale riassunto. E’ ufficialmente ripartito con la fase serale il talent show condotto da Maria De Filippi. La prima puntata è andata in onda sabato 30 marzo 2019 su Canale 5. Vediamo di seguito tutto quello che è successo, ospiti, esibizioni, eliminato. SCOPRI TUTTO SU #Amici18 Amici 18 primo serale riassunto: i concorrenti in gara Nel primo appuntamento con il serale di Amici 18 si sono sfidati i componenti delle ...

Le due squadre sono guidate da due coach " direttori artistici di calibro internazionale: Ricky Martin , il re del pop latino con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo, e Vittorio Grigolo

I professionisti di Amici 2019 : Simone Nolasco Ecco chi sono e da dove arrivano i professionisti di Amici 2019, protagonisti insieme agli allievi su Canale 5 del Serale. Angelo Recchia Angelo Recchia è nato a Roma nel 1993. Molte le performance nel campo della televisione/cinema, a cominciare proprio dal Serale di Amici nell’edizione del 2013 (quest’anno, dunque, fa il bis). E poi, tra gli altri, Altrimenti ci Arrabbiamo, Senza Parole, The Voice, Miss Italia, X ...