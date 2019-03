Verona | Matteo Salvini al congresso delle Famiglie | «La legge 194 non è in discussione»

Matteo Salvini arriva al Congresso di Verona : "Non togliamo niente a nessuno. La legge 194 non si discute" : Al grido di "Matteo, Matteo!" il ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato al palazzo della Gran Guardia di Verona, dove interverrà al Congresso mondiale delle Famiglie. Ad accoglierlo una folla numerosa, che gridava "Matteo, Matteo!", mentre una esigua minoranza rispondeva "Vergogna!"."Non sono qui per togliere qualcosa a qualcuno, non si tocca niente a nessuno. La 194 non è in discussione" ha detto arrivando al ...