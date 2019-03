Silvano Carta | travolto e ucciso a 3 anni dal trattore | «Il nonno sconvolto | non lo aveva

attualitavip.myblog

(Di sabato 30 marzo 2019) La tragica morte del piccolo, il bambino morto a treinvestito daldel, hauna intera comunità: la Procura della Repubblica di Nuoro, sul suo decesso, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, ma per il momento non ci sarebbe nessun iscritto nel registro degli indagati. Il piccoloieri è finito nella morsa delle lame della fresa del mezzo agricolo con cui il58enne, Tore Marteddu, stava arando il terreno. Il sostituto procuratore Ireno Satta, titolare dell’inchiesta, non ha ancora disposto l’autopsia del bimbo, il cui corpicino si trova nell’obitorio dell’ospedale San Francesco di Nuoro a disposizione del magistrato.Una tragedia troppo grande quella che ha colpito la famiglia del piccoloe che ha buttato nella disperazione il: l’uomo avrebbe confessato ai Carabinieri della ...

