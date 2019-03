Niente The Elder Scrolls 6 e Starfield al prossimo E3

eurogamer

(Di sabato 30 marzo 2019) Quando The6 evennero mostrati per la prima volta in occasione dell'ultimo E3, è stato fatto con un trailer che mostrava molto poco se non nulla di questi giochi, e se speravate di avere qualche informazione in più alevento, dovete sapere che così non sarà.Come riporta Comicbook infatti The6 enon saranno presenti all'E3 di quest'anno, a confermarlo è il director dei giochi in un panel al PAX East."Prima che tutti chiedano, siate pazienti," ha detto Howard parlando dei due giochi. "Ci vorrà molto tempo, è qualcosa di cui non parleremo all'E3, per entrambi questi giochi, quest'anno".Leggi altro...

