MotoGP Libere 3 Argentina | Marquez prende il largo Dovi scivola | 8° Vale 7°

MotoGP - Argentina : Marquez davanti nelle terze libere - Rossi settimo : TERMAS DE RIO HONDO - Marc Marquez ha chiuso davanti a tutti la terza sessione di prove libere in vista del Gp d'Argentina. Lo spagnolo della Honda ha girato in 1'38"471, precedendo di due decimi Jack ...

MotoGP - Dovizioso avanti nelle libere : la vittoria a 4 - 50 : TERMAS DE RIO HONDO - La prima giornata di prove in Argentina catapulta Andrea Dovizioso in testa ai tempi: l'italiano della Ducati punta a fare il bis, dopo la vittoria all'esordio in Qatar - e dopo ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 3 in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Argentina, secondo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo andrà in scena l’ultimo turno che sarà decisivo per la qualificazione ai due stint delle qualifiche. Sul tracciato sudamericano Marc Marquez, in sella alla Honda, ha messo in mostra una grande costanza ed un’eccellente velocità. Il centauro spagnolo, infatti, ha ...

VIDEO GP Argentina MotoGP 2019 - prove libere 2 : highlights e sintesi. Dovizioso in testa - Valentino Rossi precede Marquez : Andrea Dovizioso ha stampato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è scatenato nel finale della sessione e ha così preceduto tutti i rivali dando un chiaro segnale in vista delle qualifiche e della gara, il forlivese sembra essere in gran forma dopo il successo in Qatar e proverà a replicarsi su un tracciato storicamente non così amico. Marc Marquez ha ...

MotoGP oggi in tv - GP Argentina 2019 : prove libere 3-4 e qualifiche su Sky e TV8. Programma - orari e streaming : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere di ieri, è tempo di far lavorare i cronometri a Termas de Rio Hondo. oggi, infatti, è tempo di qualifiche per quanto riguarda il Gran Premio di Argentina 2019 del Motomondiale, che andranno a comporre la griglia di partenza delle tre corse di domani. Le qualifiche, come consuetudine, saranno precedute dalle ultime sessioni di prove libere, con la classe regina che vedrà FP3 e FP4 per affinare le ...

MotoGP - Petrucci deluso dalla prima giornata di libere : “sono scivolato e ci siamo impauriti…” : Il pilota ternano ha espresso la propria delusione per i risultati ottenuti nelle prime due sessioni di prove libere del Gp d’Argentina Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina in MotoGp. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota forlivese ha chiuso in 1’39”181 davanti all’australiano Jack Miller, staccato di nove millesimi dal rider della ...

MotoGP - Valentino Rossi mette tutti in guardia : il Dottore sicuro di sè dopo le libere in Argentina : Il Dottore è rimasto alquanto soddisfatto del comportamento della sua Yamaha, ma non si è sbilanciato in previsioni ritenendole troppo azzardate Un sorriso non proprio tirato quello di Valentino Rossi al termine della prima giornata di libere in Argentina, chiusa con un ottimo sesto tempo e con buone sensazioni. AFP/LaPresse La Yamaha ha risposto bene alle sollecitazioni del Dottore, apparso soddisfatto ai microfoni di Sky Sport MotoGp: ...

MotoGP - analisi prove libere GP Argentina 2019 : Marquez pronto a dominare - Ducati vicina - Yamaha in cerca di conferme : L’anno scorso il Gran Premio di Argentina di MotoGP mise in mostra un Marc Marquez che sembrava l’elogio di Giano Bifronte. Dominatore assoluto tra prove libere e qualifica, con distacchi notevoli su tutti i rivali, quindi disastroso in gara, sin dallo spegnimento della sua Honda in griglia, fino ai vari contatti provocati nella corsa, con l’eliminazione di Valentino Rossi che gli costò una (sacrosanta) squalifica. Fast ...

MotoGP Argentina - Dovizioso il più veloce nelle prove libere : Non tragga in inganno la posizione un po' arretrata del campione del mondo in carica: Marc ha lavorato esclusivamente sul passo, tralasciando di mettere le gomme nuove nei giri finali, dimostrando ...

MotoGP Argentina Libere2 Dovizioso - guizzo super; Rossi 6° - Marquez è 8° : guizzo Dovizioso. Nella seconda sessione di libere del GP di Argentina in testa alla classifica si issa il forlivese della Ducati che con il tempo di 1'39"181, realizzato nel finale, diventa il punto ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : la classifica combinata delle prove libere. Andrea Dovizioso precede Miller e Vinales - sesto Valentino Rossi : Andrea Dovizioso sulla sua Ducati stacca il miglior crono nelle FP2 (tutti migliorano il tempo delle FP1) del GP d’Argentina della MotoGP in 1’39″181, precedendo di appena 9 millesimi l’australiano Jack Miller. Terzo posto per lo spagnolo Maverick Vinales, sesto Valentino Rossi. Nono Franco Morbidelli, fuori dalla top 10 Andrea Iannone, 11°, mentre è 13° Danilo Petrucci, appena davanti a Francesco Bagnaia. LA classifica ...

MotoGP 2019 Argentina - Dovizioso è il più veloce nelle libere. Risultati e tempi : Il campione del mondo è stato l'unico a scendere sotto il muro dell' 1'40'', fermando il cronometro su 1'39''827. I più rapidi dopo di lui sono stati Jack Miller, Ducati, +0.353, e Cal Crutchlow, ...

MotoGP – Marquez non riesce a ripetersi - Dovizioso davanti a tutti nelle seconde libere in Argentina [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina, bene Miller e Vinales E’ terminato il lavoro dei piloti della MotoGp nel primo tosto giorno di prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo, in vista del Gp d’Argentina, che andrà in scena domenica sera. Se nella prima sessione di prove il più veloce è stato Marc Marquez, nonostante un problema con la sua moto, nel pomeriggio ...

MotoGP Argentina - dominio Marquez nelle Libere 1 : Marc Marquez è il pilota più veloce nella prima sessione di Libere del GP d'Argentina, seconda tappa del Motomondiale. Il pilota Honda si è messo subito a dettare il passo, chiudendo il turno in 1'39''...