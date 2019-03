Moto2 | Vierge parte davanti a tutti

Moto3 Argentina - Masia in pole; Arbolino scatta terzo. Moto2 : ok Vierge : Pole di Jaume Masia nel GP della Moto3 in Argentina. Lo spagnolo della Ktm Bester Capital Dubai, alla prima pole in carriera, stacca il tempo di 1'48"775 e precede Aron Canet, passato dalla Q1 e 2° a ...

Moto2 - Risultato qualifiche GP Argentina 2019 : Xavi Vierge centra la pole position su Schrotter e Lowes - indietro gli italiani : Gli italiani non piazzano il colpo giusto ed è lo spagnolo Xavi Vierge a centrare la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Il pilota nato a Barcellona conquista la sua seconda partenza al palo della carriera, al 61esimo GP disputato, mettendo a segno il nuovo record del circuito di Termas de Rio Hondo per quanto riguarda la classe mediana. L’alfiere del team Kalex EG 0,0 VDS, infatti, chiude le sue qualifiche in ...

