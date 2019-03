Mori | bimbi e genitori protagonisti a teatro

Il Carnevale in Siria - dove le maschere sono fatte di sangue e i bimbi continuano a Mori re : Una maschera di sangue ricopre il viso di Aseel Qatran, una bimba Siria na vittima di un bombardamento aereo a Khan Sheikhoun, città della provincia nord occidentale di Idlib. Dopo oltre due ore, i soccorritori sono riusciti ad estrarla dalla macerie. L’esercito di Bashar al Assad ha ripreso a colpire duramente l’ultima area in mano ai ribelli, capeggiati dai jihadisti di Hayat Tahrir al-Sham. Negli ultimi dieci giorni sono già 45 le vittime, tra ...

La fecondazione artificiale non aumenta il rischio di tuMori né per i bimbi né per le madri : Nella giornata mondiale dedicata al cancro, in programma come ogni anno il 4 febbraio, giunge una 'rassicurazione' per gli oltre otto milioni di bambini nati da tecniche di procreazione medicalmente ...