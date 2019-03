Juve | Allegri | ' Kean mi ha meravigliato | ma non bruciamolo'

Juventus - Allegri fa luce sulle condizioni di Dybala - : Massimiliano Allegri rassicura i tifosi della Juventus ai microfoni di Sky sulle condizioni di Paulo Dybala , infortunatosi prima della partita contro l'Empoli: 'Con l'Argentina ha preso un colpo sul ...

Juventus-Empoli - Allegri : 'Kean giusto che sia ambizioso. Fischi meritati' : Massimiliano Allegri ha analizzato così la vittoria sui toscani, intervistato da Sky Sport. Il primo tema trattato è proprio l'attaccante che ha risolto la sfida: "L'ambizione è giusto che ce l'...

Juventus - Allegri 'smonta' Kean : 'tanti calciatori si sono persi per strada - deve metterci sacrificio' : Massimiliano Allegri coi piedi di piombo sul talento di Moise Kean, l'allenatore della Juventus commenta la prestazione dell'attaccante bianconero autore del gol contro l'Empoli "Kean? La differenza ...

Juventus-Empoli - Allegri : “Le ultime sull’infortunio di Dybala e Ronaldo” : JUVENTUS EMPOLI 1-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro l’Empoli partendo da Kean, autore del gol del successo finale: “La differenza la farà la testa. Lui ha qualità ma deve ancora migliorare tanto, ma la differenza la farà la voglia […] L'articolo Juventus-Empoli, Allegri: “Le ultime sull’infortunio di ...

Juventus - Allegri ‘smonta’ Kean : “tanti calciatori si sono persi per strada - deve metterci sacrificio” : Massimiliano Allegri coi piedi di piombo sul talento di Moise Kean, l’allenatore della Juventus commenta la prestazione dell’attaccante bianconero autore del gol contro l’Empoli “Kean? La differenza la farà la testa. Lui ha qualità ma deve ancora migliorare tanto, ma la differenza la farà la voglia di sacrificio. Tanti calciatori si sono persi per strada. Quando è tornato dalla Nazionale non sapeva nemmeno dove fosse la ...

Juventus - Allegri : "Kean deve migliorare ancora. Dybala? Stop precauzionale" : Al rientro dalla sosta per le nazionali, una Juventus dai ritmi bassi batte l'Empoli 1-0. A decidere la partita, un gol di Moise Kean entrato in campo da soli tre minuti. Al termine del match, ...

Juventus - Allegri elogia Kean e parla dell’infortunio di Dybala : Juventus – Massimiliano Allegri ha parlato al termine del match contro l’Empoli, conclusosi con una vittoria di misura dei suoi. Parole di elogio per Kean, e un breve commento sull’infortunio patito da Dybala nel pre-partita. Juventus, le parole di Allegri dopo la vittoria sull’Empoli “Kean ha la fortuna di allenarsi con grandi campioni, è giusto […] More

Juve-Empoli - Allegri : “Kean un giorno come Ronaldo e Messi?” Il tecnico risponde così : Successo per la Juventus nel match contro l’Empoli, partita non entusiasmante per la squadra di Allegri, arrivano le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “Kean un giorno come CR7 o Messi? L’ambizione è giusto che la abbia, ha la fortuna di allenarsi con grandi giocatori, soprattutto a livello professionale. Ha qualità tecniche e fisiche importanti, ma deve migliorare ancora: la differenza la farà il lavoro. Ha speso ...

Juventus-Empoli : 0-0 La Diretta Allegri cerca il riscatto dopo il Genoa : Proseguono le tappe di avvicinamento della Juventus di Ronaldo e compagni ai quarti di finale di Champions League, ma per i bianconeri c'è anche un campionato quasi già vinto da portare a termine alla ...

Juve - Allegri studia tre ipotesi senza CR7 verso l'Ajax : Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport , lunedì sono in programma nuovi esami con lo staff medico bianconero , che saranno in grado di chiarire meglio le condizioni ...

Nella mente di Allegri : ecco la Juventus senza CR7 - : La Juventus torna in campo nel pomeriggio di sabato ricevendo all'Allianz Stadium l'Empoli e per Massimiliano Allegri c'è una grana da risolvere: gestire l'assenza di Cristiano Ronaldo, non ...

Juventus-Empoli - le probabili formazioni : Allegri prova la formazione anti Ajax : JUVENTUS EMPOLI probabili formazioni – “Tra due settimane ritroveremo la Champions e l’Ajax, adesso concentriamoci sul campionato, vogliamo chiudere quanto prima il discorso”. Giorgio Chiellini guarda al trittico di partite, Empoli, Cagliari e Milan, che precedono il match di andata di Amsterdam contro l’Ajax. “Contro l’Atletico la spinta dello stadio è stata eccezionale, si è […] L'articolo ...

Vincenzo D'Amico : 'Il ciclo di Allegri alla Juve è finito - a prescindere dalla Champions' : La fine della stagione è ancora lontana, ma le notizie di calciomercato non smettono di catturare l'attenzione dei media. Se il mercato dei giocatori è sempre il protagonista, quest'anno anche quello degli allenatori potrebbe risultare molto interessante. Potrebbero esserci infatti molti cambiamenti nelle panchine, anche di top club. La panchina più discussa sembra proprio essere quella della Juventus, in quanto dopo diverse stagioni l'attuale ...

Notizie Juve - Allegri striglia i suoi : “Che figuraccia col Genoa” : Notizie Juve – Ritorna il campionato dopo la sosta. Le partite dopo la sosta sono sempre insidiose ed Allegri non vuole concedere altri punti agli avversari. Infatti Allegri, in conferenza stampa, ha strigliato i suoi calciatori dopo la figuraccia col Genoa. Il tecnico vuole i 3 punti. Leggi anche: Juventus-Empoli probabili formazioni, le ultimissime: sorpresa […] More