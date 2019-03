Il raduno mondiale del rancore e le colpe della sinistra

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Non si fa fatica a scagliarsi contro le idee che circolano nel congressofamiglia. Undelavverso a qualsiasi tipo di libertà, che vagheggia una società ideale dove ogni soggetto trova il suo giusto posto nel presepe di un mondo liberato dal conflitto dei generi, delle molteplicità degli orientamenti sessuali,secolarizzazione delle opinioni. È un orizzonte ideale rassicurante, ipocrita e insensato, che attrae masse sempre più numerose in tutti i continenti; dal crollo delle grandi contrapposizioni politiche ed ideologiche e dal ritrarsi delle religioni tradizionali (prima fra tutte quella cattolica) si è organizzata una risposta planetaria, senza un'unica regia, ma con parole d'ordine comuni in ogni dove, che chiede a gran voce: ordine.Non ci si attardi a notare che alcuni leader (in special modo ...

