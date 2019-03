tp24

(Di sabato 30 marzo 2019) Sicuramente è una scelta politica brutta, che ci stupisce e che non comprendiamo. Vogliamo pensare che sia stato un eccesso di prudenza da parte del Sindaco Tranchida che è ufficiale di Stato Civile ...

trapani24h : Diritti: trapanesi oggi in piazza per difendere le famiglie 'arcobaleno' - palermo24h : Diritti: trapanesi oggi in piazza per difendere le famiglie “arcobaleno” -