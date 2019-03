Anticipo Serie A, Sampdoria-Milan 1-0

Arriva un'altra sconfitta per il, battuto 1-0 a Marassi dalla Samp nell'della 29.ma giornata. Nemmeno un minuto di gioco e la Samp è in vantaggio: da Romagnoli a Donnarumma che rinvia sui piedi di Defrel, per il francese è facile mettere in gol.Doriani pericolosi con Quagliarella (16' e 29'), ilreplica con Suso (25') e Musacchio (46').Nella ripresa Defrel al volo manda alto (57'). Un sinistro di Suso, deviato, finisce fuori (59').Traversa di Quagliarella (72').Defrel all' 80' si divora il raddoppio: finisce 1-0(Di sabato 30 marzo 2019)