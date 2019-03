Spagna | Pil 4T in crescita +0 | 6% t t da +0 | 6% | +2 | 3% a a da +2 | 4% a a

Spagna - pilota moto 14enne muore in gara : 23.10 Un motociclista di 14 anni è deceduto in un incidente avvenuto sul circuito di Jerez, in Spagna, dove si corre il Grand Prix di motoGP. Lo annuncia la Federazione andalusa di motociclismo. "Marcos Garrido Beltran è caduto e poi stato travolto da un avversario:è stato rapidamente soccorso dai servizi medici del circuito che hanno deciso di trasferirlo d'urgenza all'ospedale di Jerez de la Frontera: il ragazzo è morto un'ora dopo il ...

Motomondiale 2019 - il numero di piloti per nazione. Italia in testa alla classifica - battuta la Spagna : Sventola il tricolore nel Motomondiale 2019, l’Italia è il Paese più rappresentato nei tre campionati delle due ruote che prenderanno il via nel weekend dell’8-10 marzo con il GP del Qatar. Sono presenti infatti ben 23 azzurri nelle tre categorie: 6 in MotoGP, 9 in Moto2 e 8 in Moto3. La Spagna ci segue a una sola distanza: gli iberici hanno più centauri nella classe regina (ben 8) ma ne hanno “solo” 6 nella cilindrata di ...

Motomondiale 2019 - il numero di piloti per nazione. Italia in testa alla classifica - battuta la Spagna : Sventola il tricolore nel Motomondiale 2019, l’Italia è il Paese più rappresentato nei tre campionati delle due ruote che prenderanno il via nel weekend dell’8-10 marzo con il GP del Qatar. Sono presenti infatti ben 23 azzurri nelle tre categorie: 6 in MotoGP, 9 in Moto2 e 8 in Moto3. La Spagna ci segue a una sola distanza: gli iberici hanno più centauri nella classe regina (ben 8) ma ne hanno “solo” 6 nella cilindrata di ...