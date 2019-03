Salvini | se vogliono fare altro processo lo facciano | io sono tranquillo

Luigi Di Maio provoca Matteo Salvini : 'Ci vogliono troppi soldi'. Verso il crac? : 'È un obiettivo del governo ma non si può fare con i due miliardi della mini Ires: costa di più. Bisogna dirsi la verità e capire quanto. Poi io sono il primo a voler abbassare le tasse'. Luigi Di ...

Luigi Di Maio provoca Matteo Salvini : "Ci vogliono troppi soldi". Verso il crac? : "È un obiettivo del governo ma non si può fare con i due miliardi della mini Ires: costa di più. Bisogna dirsi la verità e capire quanto. Poi io sono il primo a voler abbassare le tasse". Luigi Di Maio in una intervista a La Repubblica boccia la flat tax e prende le distanze da Matteo Salvini, confe

Vauro - orrore a Quarta Repubblica. Gli immigrati vogliono uccidere Salvini e lui li difende : Caos in diretta a Quarta Repubblica. In onda viene mandato un inquietante servizio sull'immigrazione. La giornalista di Nicola Porro è a Torino, in periferia, e comincia a intervistare gli extracomunitari per capire come la pensano sul senegalese che ha sequestrato l'autobus minacciando di uccidere

Ue - Salvini : "La Lega e il Governo non vogliono uscire da Europa" : 'Non c'è nella mente mia della Lega e del Governo l'idea di uscire dall'Europa, ma quella di cambiare le regole europee'. Queste le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, in conferenza ...

Matteo Salvini - retroscena-terremoto : "Qualcosa è cambiato - i 5 Stelle vogliono farci male" : "Il Movimento 5 Stelle ha cambiato strategia: vogliono farci male". Ne è convinto Matteo Salvini, che nel retroscena del Corriere della Sera sembra aver intuito qualcosa di inquietante nelle dinamiche interna al governo. E lo sfogo arriva proprio alla vigilia di un appuntamento cruciale come il voto

Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. Giorgetti è d’accordo con Conte sulla TAV : Si cerca di fare un punto sulla situazione, i ministri Salvini e Di Maio sui cantieri per le infrastrutture italiane. Giorgetti avverte sulla TAV e si trova d’accordo sulle scelte di Conte «Ricordatevi che per fermare definitivamente la Tav occorre un passaggio parlamentare perché si tratta di un Trattato internazionale approvato dal Parlamento e né … Continue reading Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. ...

Salvini : apprezzo le parole di Silvio Ma gli italiani non vogliono il caos : "L'ho apprezzata per il vostro lavoro, per le parole del presidente Berlusconi che mi fanno ovviamente molto piacere". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini - intervistato dal direttore... Segui su affaritaliani.it

M5s - dossier contro la legittima difesa di Matteo Salvini : vogliono far saltare il governo? : Ora è ufficiale: parte del Movimento 5 Stelle sta tentando in extremis di boicottare la legge sulla legittima difesa. Ieri, durante il dibattito alla Camera sul provvedimento bandiera della Lega, una quindicina di tiratori franchi - numeri alla mano quasi certamente tutti grillini - hanno sostenuto

Renato Farina - il piano perfetto dei magistrati rossi contro Matteo Salvini : come vogliono farlo fuori : Magistratura democratica è stata chiara nelle sue dichiarazioni di ieri: è guerra. contro chi? C' è bisogno di dirlo? Matteo Salvini, ovvio. Il 9 settembre aveva lanciato un ultimatum, denunciando «la portata eversiva» delle sue idee sovraniste. Ultimatum scaduto, si bombarda. La fresca relazione de

Dichiarazione shock della Carfagna : “Dentro la Lega tutti vogliono chiudere con i 5 stelle - Salvini lo sa” : Mara Carfagna e la sua Dichiarazione che fa pensare, gli esponenti della Lega vogliono chiudere con i 5 stelle “Non ha senso limitare l’alleanza a livello locale. Il centrodestra è cultura di governo e vince se unito ovunque. Il segretario leghista insiste con un’alleanza che ha prodotto solo recessione, calo della produzione industriale, isolamento internazionale, cantieri chiusi”. Mara … L'articolo Dichiarazione ...

Matteo Salvini - orrore contro il leghista : lo vogliono morto : Che mondo sarebbe senza Salvini? Prendiamo spunto da alcune parti di una canzone di Vasco Rossi: «T' immagini, le facce che farebbero, se da domani davvero, se da domani»... il segretario della Lega smettesse. Vi immaginate? Come minimo i Cinquestelle stapperebbero una bottiglia di champagne, insiem

Asse Di Maio-Salvini contro “partito dello spread” - vogliono affondarci : Nella Lega ma anche nel Movimento 5 stelle sottolineano come sia tornato a farsi sentire "il partito dello spread", lo stesso - questa la tesi - che poi convinse il governo a ripiegare sul 2,04% del rapporto deficit/Pil, che grida alla manovra correttiva, che spinge le agenzie di rating a soffiare sul fuoco, che punta insomma a far cadere l'esecutivo anche prima delle Europee per inviare un messaggio a tutti i populisti d'Europa. L'Italia dunque ...

Ong - la porcheria che vogliono nascondere i nemici di Salvini : sette ex dipendenti li smascherano : Per essere davvero buoni sembra sia necessario dimostrarsi anche abbastanza stronzi. O almeno così si direbbe, valutando il gran numero di scandali che stanno infangando la reputazione delle maggiori associazioni internazionali che si occupano della difesa dei diritti umani. Un anno fa toccò ad Oxfa

Matteo Salvini risponde agli immigrati della Diciotti che vogliono un risarcimento : 'Sapete cosa vi do?' : I migranti della Diciotti, come è noto, vogliono chiedere un risarcimento al governo italiano : fino a 70mila euro per il presunto 'sequestro' per il quale il tribunale dei ministri vorrebbe ...