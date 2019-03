Rapinarono banca ad Ostia per un totale di 85mila euro | 3 persone in manette

romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma – Al termine di una complessa ed accurata attivita’ investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, diretto dal Procuratore Aggiunto dottoressa Lucia Lotti i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo dihanno dato esecuzione ad una ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Roma, che dispone misure cautelari per tre soggetti autori della rapina messa a segno il 3 febbraio 2017, ai danni della filiale della“Monte dei Paschi di Siena”, sita adin via Piola Caselli n. 80, che frutto’ ai rapinatori un bottino di 85.660L’ordinanza dispone la misura cautelare in carcere a carico di: un 55enne, materiale esecutore, gia’ detenuto per analoghi reati, con precedenti specifici per rapine ai danni di istituti di credito; Un 60enne, altro ...

