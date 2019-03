MasterChef 8 | ecco chi accede alla serata finale

davidemaggio

(Di venerdì 29 marzo 2019)8 - Alessandro e GuidoLa penultima puntata di8 ha mostrato dei concorrenti in gara l’aspetto più privato, grazie all’arrivo dei loro parenti nella Masterclass e all’obbligo di cucinare insieme. E’ lì che i caratteri sono esplosi, emergendo più che mai, ed è lì che si sono visti chiaramente i limiti di chi non ce l’ha fatta adre8: l’eliminato è Guido L’ambizione sfrenata del solito Gilberto ha messo all’angolo la madre, che sembrava terrorizzata all’idea di contraddirlo ed indurlo in errore con la propria inesperienza; l’operaia Gloria e la siciliana Valeria hanno espresso tutta la loro indipendenza riducendo i rispettivi mariti a meri tuttofare; Guido ancora una volta si è mostrato freddo e calcolatore, a contrasto con l’emotività ed il sorriso del padre; ...

BlitzQuotidiano : Masterchef 8, ecco chi sono i finalisti dell’edizione 2019 - alesnake90 : RT @RodolfoMorgante: 'Alessandro in finale' Ecco la sensazione di deja vu che avevo. cit- #MasterchefIT @MasterChef_it - RodolfoMorgante : 'Alessandro in finale' Ecco la sensazione di deja vu che avevo. cit- #MasterchefIT @MasterChef_it -