La debolezza muscolare che rende impossibili semplici azioni quotidiane | ecco cos’è la

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Determina unaingravescente che puòre difficile, se noncome camminare o alzarsi da una sedia negli adulti, e portare al decesso in età neonatale. E’ la Malattia di Pompe, una patologia neurorara e cronica che colpisce in Italia circa 300 pazienti. In totale i casi stimati nel mondo sono circa 10mila e può interessare sia i bambini, sia gli adulti. Per fare il punto sulle ultime novità scientifiche si svolge a Milano il Convegno Nazionale La Malattia di Pompe. L’evento si apre oggi e per due giorni riunisce oltre 200 specialisti delle diverse branche della medicina che si occupano della patologia: neurologi, pneumologi, cardiologi, pediatri, fisiatri e ricercatori di base. “E’ causata da un difetto enzimatico, il deficit di alfa 1-4 glucosidasi acida o maltasi acida (GAA) – afferma il prof. Maurizio Moggio, ...