Gran Madre | ritirata denuncia contro Don Menzio Religioso non sarà processato

Il culto della Grande Madre esiste da sempre. Ma il suo mistero si perde nel tempo : Negli ultimi anni, tra il fermento del calderone New Age e un certo uso spregiudicato del pensiero femminista, si parla sempre più spesso della Grande Madre. Ma di cosa si tratta, esattamente? Di una divinità oggetto di culto solo in determinati momenti storici e in zone limitate? Di un archetipo presente in tutte le culture? Di un simbolo divenuto un’icona culturale al di là dell’effettivo impatto storico? Proviamo a fare un po’ di ordine. La ...