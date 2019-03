F1 – Fp1 nel segno della Ferrari | Leclerc davanti a tutti in Bahrain TEMPI

Formula 1 - Australian GP : Hamilton già al comando nelle Fp1 - le Ferrari seguono a ruota : Australian GP, inizia sin dalle FP1 il duello tanto atteso tra Hamilton e Vettel piazzatisi rispettivamente primo e secondo nelle prime libere Australian GP di F1 iniziato stamane con le FP1 che hanno sin da subito mostrato lo stato di forma ottimo della Mercedes di Hamilton . Il pilota campione del mondo in carica si è piazzato davanti a tutti dopo la prima tornata di prove libere, con la Ferrari che però non ha sfigurato di certo. Secondo ...

MotoGp – Nelle Fp1 è già sfida Honda-Ducati - Tardozzi non si nasconde : “Dovizioso ha spiato Jorge Lorenzo” : Appena terminata la prima sessione di prove libere di MotoGp sul circuito del Qatar: le impressioni del direttore sportivo della Ducati Davide Tardozzi L’attesa è finita. Dopo lunghi mesi senza Motomondiale, i tifosi possono interrompere l’astinenza e godersi lo spettacolo in pista. La MotoGp infatti torna protagonista dei weekend degli appassionati di motori con il primo appuntamento del campionato mondiale in Qatar. Prima ...

MotoGp – Partenza a bomba per Valentino Rossi : le Fp1 del Qatar nel segno del Dottore [TEMPI] : Si torna in pista, la classifica ed i tempi della prima sessione di prove libere di MotoGp in Qatar: Valentino Rossi a sorpresa davanti a tutti L’attesa è finita. Dopo lunghi mesi senza Motomondiale, i tifosi possono interrompere l’astinenza e godersi lo spettacolo in pista. La MotoGp infatti torna protagonista dei weekend degli appassionati di motori con il primo appuntamento del campionato mondiale in Qatar. Prima ...