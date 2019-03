wired

(Di venerdì 29 marzo 2019) credits: Takashi Hososhima (CC – Flickr.com) Non importa quanto siano eccitanti gli smartphone, i droni 4k o le automobili elettriche. Alla fine devono fare i conti con la maledetta ricarica della batteria. Con i nostri aggeggi tecnologici possiamo fare cose sempre più strabilianti. In teoria, perché le performance consumano energia. Un’energia che per essere portatile ha bisogno diche durano sempre di più. Non solo, possibilmente più piccole, leggere e sostenibili.Una ricerca pubblicata qualche giorno fa su Nature Energy promette però grandi cose. La velocità con la quale lesi evolvono non è quasi mai quella auspicata dalle capacità richieste. Ma grazie all’intelligenza artificiale combinata con una grossa mole di dati sperimentali ora è possibileil loro degrado e i cicli di carica residui fino al 95%. Per avere un’idea, finora la correttezza di ...

_Forza_Italia_ : RT @MilanoCitExpo: Come prevedere (con esattezza) la durata delle batterie #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Come prevedere (con esattezza) la durata delle batterie #DipartimentoInnovazioneTecnologia - SingolaritaTech : Come prevedere (con esattezza) la durata delle batterie -