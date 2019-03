Brindisi: già in carcere per violenze, trova la moglie su Facebook e la minaccia con un’ascia (Di venerdì 29 marzo 2019) Arrestato un cinquantenne di Torchiarolo, nella provincia di Brindisi, già finito in carcere in passato per una aggressione nei confronti della moglie e poi scarcerato per essere sottoposto al divieto di avvicinamento. L'uomo domenica scorsa ha nuovamente aggredito la donna con un'ascia: il figlio 18enne ha evitato il peggio.



