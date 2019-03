Bordoni | dopo 3 anni fine delle scuse | unica via da percorrere per Raggi sono dimissioni

romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma – “Oggi vi e’ stata la prima seduta dell’assemblea capitolinal’arresto del Presidente Marcello De Vito. La Sindacae’ venuta in aula a bofonchiare qualcosa che evidentemente non ha rassicurato ne’ la maggioranza ne’ tanto meno l’opposizione. La citta’ e’ completamente bloccata per quanto riguarda gli investimenti, e i dati forniti dallo studio Ambrosetti in collaborazione con Unindustria Roma confermano questa tesi: Pil in picchiata e Roma che passa dal secondo al sesto posto tra le citta’ italiane piu’ ricche”.Cosi’ in una nota Davide, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Campidoglio. “circa tredi governo non cipiu’, non c’e’ stato alcun miglioramento su tutta la linea e i risultati si vedono. Credo che ...

