Atalanta al gran completo! Zapata | rientro più soft ma senza intoppi

Coppa Italia Primavera - Torino-Atalanta 2-0 : Rauti e Belkheir - granata in finale : Il Toro Primavera firma l'impresa, ribalta la sconfitta della semifinale di andata per 4-3 e vola nella finale di Coppa Italia. I gol di Rauti e Belkheir, tutti nella ripresa, eliminano l'Atalanta ...

DIRETTA TORINO Atalanta PRIMAVERA/ Streaming video e tv : i granata perdono Millico : Coppa Italia, TORINO ATALANTA PRIMAVERA: cronaca in DIRETTA della semifinale di ritorno in Coppa Italia PRIMAVERA. Segui il match in DIRETTA Streaming video

L’Atalanta torna a regalare spettacolo : è 3-1 alla Fiorentina - partita di grande intensità ed emozioni [FOTO] : 1/17 Mauro Locatelli/Laresse ...

Ilicic rende grande l'Atalanta perché la Dea ha fatto grande lui : La faccia sempre un filo stralunata di uno che non si è alzato da tantissimo, l' andamento dinoccolato, l' espressione apparentemente sempre uguale, insomma, un tipo che se ci si dovesse fermare alle apparenze non abbineresti all' identikit di un campione. Josip Ilicic è sempre rimasto lì, nelle nic

Coppa Italia Atalanta - Gasperini : «Persa grande opportunità - ma non è un brutto risultato» : FIORENTINA-Atalanta 3-3: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Tutto sulla Coppa Italia getReactions, '53941268', 'http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/Coppa-Italia/2019/02/27-53941268/Coppa_Italia_...

Torino-Atalanta 2-0 - con Izzo e Iago Falque i granata vincono l'Euro-corsa : Con «un Mondo di bene», perché Toro-Atalanta inizia così , con Clara Mondonico che riceve una maglia granata dal presidente Urbano Cairo, mentre tutto lo stadio, tutti i tifosi cantano «Emiliano/...

Torino-Atalanta 2-0 - Serie A : Izzo e Iago Falque firmano i gol vittoria - i granata agganciano la Dea : Grande vittoria del Torino nell’anticipo della 25^ giornata di Serie A, i granata sono riusciti a sconfiggere l’Atalanta per 2-0 e l’hanno agganciata al sesto posto in classifica con 38 punti (c’è anche la Lazio ma con una partita in meno), in piena lotta per un posto in Europa nella prossima stagione. I padroni di casa hanno inflitto agli orobici la seconda sconfitta consecutiva e hanno placato le velleità di Champions ...

Rolando Bianchi : "Grande Mazzarri. Ma Atalanta da Champions" : Il nerazzurro dentro, il granata sulla pelle. Questo è Rolando Bianchi, ex attaccante da 179 presenze e 77 gol con il Torino: 'Da che parte starò sabato?'. Con certi numeri, non dovrebbero sorgere ...

Ripresa al Filadelfia per i granata in vista del match contro l'Atalanta : Operazione Atalanta già iniziata. E' senza sosta il cammino del Toro che, dopo lo 0-0 strappato al Napoli ieri sera, stamane era già sul campo del Filadelfia ad allenarsi in vista della sfida in ...

Atalanta - grande anche nella sconfitta Dopo il Milan i tifosi si dividono : Insomma, si sa, il calcio è il mondo degli opinionisti. Una cosa, però, è rigorosamente certificata dai numeri: siamo alle prese con una squadra che, risultato negativo contro l'undici di Rino ...

Atalanta-Milan - Gattuso : “C’è grande voglia. Piatek vive per il gol” : Atalanta-Milan 1-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria ottenuta contro l’Atalanta: “Ci riposiamo due giorni poi pensiamo all’Empoli. Gli attaccanti esterni fanno un grande lavoro, stiamo attraversando un buon momento fisico, c’è voglia, veemenza, dobbiamo continuare su questa strada”. Sulla squadra: […] L'articolo ...

Atalanta-Milan - pubblico delle grandi occasioni e spettacolo mozzafiato [FOTO] : 1/6 Spada/LaPresse ...

Atalanta-Milan - Gattuso : “affrontiamo una grande realtà del calcio italiano” : “Domani ci vuole l’elmetto. Giochiamo con una squadra che negli ultimi anni e’ diventata una realta’ del calcio italiano. Fisicamente e’ una squadra incredibile e abbinano grande qualita'”. Sono le parole di Gattuso in vista dello scontro Champions Atalanta-Milan: “Abbiamo lavorato con grande serieta’, domani ci vuole grande carattere e grandissima voglia. Bisogna farsi trovare pronti, ...

Atalanta - Percassi : «Salviamoci - poi pensiamo alla Champions. Con Gasperini c'è grande feeling» : CHAMPIONS OBIETTIVO ESAGERATO - Il numero uno dei nerazzurri, intervenuto al programma Radio Anch'io Sport su Radio 1 ha dichiarato: " Il primo traguardo è sempre raggiungere la salvezza, mancano due ...