8 bit | Eden Tomorro Vr e One Piece World Seeker

Arbitro Juventus-Empoli : ecco chi arbitrerà - i precedenti con i bianconeri : Arbitro JUVENTUS EMPOLI- Sarà Federico La Penna l’Arbitro di Juventus-Empoli, match di campionato valido per la 29^ giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Posado e Prenna, quarto uomo Massimi, Banti al Var e Vuoto all’Avar. Leggi anche: Infortunio Ronaldo, le ultimissime dalla Continassa! Arbitro Juventus Empoli: uno sguardo ai precedenti Ci sono due precedenti […] More

Europa League - scelti gli arbitri : i precedenti per Inter e Napoli : In attesa di concludere il programma degli ottavi di finale di Champions League, si pensa anche alle partite di Europa League. Sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande l’arbitro a dirigere la gara di ritorno degli ottavi di Europa League tra Red Bull Salisburgo e Napoli, in programma domani sera in Austria, qualificazione ipotecata per la squadra di Carlo Ancelotti. In questa stagione, l’arbitro spagnolo ha diretto ben 26 ...

Juventus-Atletico Madrid - chi è l’arbitro della partita. I precedenti con i bianconeri : Questa sera la Juventus affronterà l’Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: i bianconeri devono ribaltare lo 0-2 subito all’andata in trasferta, quindi devono vincere con tre gol di scarto. Impresa che si preannuncia ardua, ma, come visto anche in altri match, non impossibile. Arbitro della contesa sarà l’olandese Björn Kuipers, fischietto classe 1973 che in carriera ha diretto 118 ...

Juve-Atletico - arbitra Kuipers : ecco i precedenti coi bianconeri : ROMA - Scelto l'arbitro che dirigerà la gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid : sarà l'olandese Bjorn Kuipers . Non sorridono i precedenti ai bianconeri con ...

Arbitri Champions : ecco tutti i precedenti : Due le gare in programma domani sera alle 21, valevoli per gli ottavi di Champions League: Porto-Roma(andata 1-2) e Psg-Manchester Utd(andata 2-0). Per la partita che vede coinvolti i giallorossi è stato designato l’arbitro turco Cuneyt Cakir. Sarà la sesta sfida tra le due squadre, la prima ad essere diretta dal fischietto di Istanbul. Il 42enne turco ha diretto 28 gare internazionali in stagione con 100 cartellini gialli estratti, ...

Porto-Roma arbitro turco per la sfida di Champions : i precedenti : PORTO ROMA arbitro – Cuneyt Cakir, 42 anni, arbitrerà la partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League in programma mercoledì sera fra il Porto e la Roma. Il direttore di gara turco sarà affiancato dagli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun, suoi connazionali. Il IV Ufficiale sarà Halis Ozkahya, Per la Var […] L'articolo Porto-Roma arbitro turco per la sfida di Champions: i precedenti proviene da Serie A News ...