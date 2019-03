Uomini e un governo che odiano le donne

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il Congresso delle famiglie di Verona, quello che vede tra i suoi promotori e partecipanti esponenti dei movimenti sovranisti, di estrema destra, con tesi omofobe, integraliste e discriminatorie, è la punta di un iceberg di ipocrisie. Il consesso che vedrà la partecipazione dei ministri e degli esponenti leghisti, è solo un'occasione per mostrare il vero volto di questoche, con un continuo braccio di ferro, gioca uno scontro sulla vita delleIn poco meno di un anno ogni norma - ogni! Sic – ha un risvolto che penalizza le.Del resto la visione che l'attuale maggioranza diha della donna e della famiglia ci viene restituita in modo plastico dalla surreale norma, varata dalla legge di bilancio per il 2019, del pezzo di terra a chi fa il terzo figlio e culmina nel famigerato disegno di legge cosiddetto Pillon, "Norme in materia di ...

