Spadino di Suburra entra in ADMO e si fa esempio di bontà Da seguire subito

gqitalia

(Di giovedì 28 marzo 2019) Nessuna paura e nessun dubbio, anzi. «Ho sentito l'esigenza di dare il mio piccolo contributo da essere umano tra esseri umani», dice con poche e semplici parole Giacomo Ferrara, interprete dellodi, il film e la serie, per spiegare come abbia deciso di farsi donatore una volta incontrata l'Associazione Italiana Donatori di Midollo Osseo e letti i suoi dati sullo stato delle cose al riguardo. La questione, in effetti, è molto semplice e colpisce nelle sue proporzioni. Sono tante le persone che contraggono malattie del sangue che necessitano di trapianto di cellule dal midollo osseo ogni anno; purtroppo per ogni persona malata in attesa di questo evento solo una persona su 100.000, in media, può essere il suo 'tipo' giusto.Donare il midollo osseo, che in molti erroneamente confondono con quello spinale, non è un gesto impossibile ma un atto di generosità alla portata ...

larakinsw : menomale che gli americani non si sono cagati suburra ci siamo risparmiati un sacco di post del woke twitter e tumb… - ADMOitaly : I tipi giusti si riconoscono a prima vista ?? Grande #GiacomoFerrara! Spadino di Suburra diventa buono ed entra nel… - petersistheway : Petizione per dar una gioia a Spadino regà! #Suburra -