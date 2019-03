Sex and the City sta per tornare con un sequel sull' amore dopo i 50 ma senza Carrie

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) Sex and thesta per, ma non come lo conoscevano. Candace Bushnwell - laBradshaw della vita reale, autrice dei libri da cui è stata tratta la serie cult - sta pubblicando unche racconta l'e gli appuntamentii 50 anni. La Paramount Television si è aggiudicata i diritti di Is There Still Sex in the? - questo il titolo scelto - che dunque diventerà presto anche una nuova serie tv. La storia sarà incentrataa vita nell'Upper East Side di donne tra i 50 e i 60 anni, tra figli, divorzi e amanti.Cos'è questa domanda? Scopri il progetto Europe talks e leggi l'Informativa privacy completa in italiano"Un tempo, era l'età in cui si lavorava meno e si spendeva più tempo per i propri hobby, per le amiche", ha detto Bushnell, parlando del nuovo progetto, "Prima non ci si aspettava che le donne a ...

checipossofare : Torna Sex and the City: una nuova serie per raccontare l'amore dopo i 50 anni. Un paio di puntate al massimo, quindi. - manulenox : Torna Sex and the City: una nuova serie per raccontare l'amore dopo i 50 anni. Sarah Jessica Parker ci sarà? - UgoBaroni : RT @Libreriamo: Il mondo di #SexandtheCity torna in libreria, e la Paramount ha già acquisito i diritti per trarne una serie TV https://t.c… -