Recuperato il più antico astrolabio del mondo | apparteneva allo zio di Vasco de Gama

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il piùdel suo genere mai rinvenuto è stato pescato nel 2014 sotto il fondale sabbioso nelle acque dell'isola di Al Hallaniyah, al largo dell'Oman, nei pressi del relitto di un vascello portoghese affondato nel 1503. Il relitto della Esmeralda era stato individuato nel 1998 dall'oceanografo David Mearns. L', recante lo stemma della corona portoghese, non era stato inizialmente identificato come tale. Gli astrolabi sono oggetti rarissimi, e perciò preziosi, che difficilmente vengono rinvenuti nei relitti sommersi. Sinora ne sono stati ritrovati soltanto 104 nel. Il piccolo disco di 175 millimetri e pesante 344 grammi è stato analizzato da un team di archeologi dell'Università di Warwick – lo studio è pubblicato sull'International Journal of Nautical Archaeology - recatosi a Mascate per ...

