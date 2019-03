Nella terra di Omero

Driedaagse Brugge-De Panne 2019 : Elia Viviani a caccia del bis Nella scontata volata in terra belga : Siamo giunti alla 43ma edizione, la seconda però con la denominazione Driedaagse Brugge-De Panne: uno dei più noti antipasti di Giro delle Fiandre, denominato prima come Tre Giorni di La Panne, ora si è trasformato in una corsa di un giorno entrata a far parte anche del circuito World Tour. 200 chilometri da percorrere da Brugge e De Panne, sei tratti in pavé, quattro muri, ma tutte difficoltà molto lontane dal traguardo (ultimi settanta ...

Giorgia Meloni - il clamoroso scippo Nella terra della Lega : 35 big (la metà azzurri) vanno coi "Fratelli" : Fratelli d'Italia fa il pieno di amministratori locali in Veneto e svuota le fila di Forza Italia. Ad annunciarlo è Massimo Giorgetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto che in una conferenza stampa spiega che «trentacinque amministratori locali, in rappresentanza di 25 comuni della p

Un’enorme tempesta solare ha colpito la Terra 2.600 anni fa e potrebbe verificarsi ancora : avrebbe conseguenze devastanti Nella società moderna : Una gigantesca tempesta solare ha colpito la Terra circa 2.600 anni fa, con un’intensità circa 10 volte più forte di qualsiasi altra tempesta solare registrata nell’epoca moderna, ha svelato un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Questi risultati suggeriscono che esplosioni di questo tipo si ripetono regolarmente nella storia della Terra e potrebbero creare un gran caos se venissimo colpiti ...

Via della Seta - Xi a Roma : Nella sua visione l'Italia approdo nel Mediterraneo : Ha rispolverato il nazionalismo e i valori tradizionali, portando avanti il rafforzamento delle forze armate e una aggressiva politica di espansione nelle isole contese del mar meridionale della Cina.

Roberta Ragusa oggi avrebbe compiuto 52 anni - la cugina : “Sette anni Nella terra del niente - buon compleanno” : "Sette anni nella terra del niente, buon compleanno", così su Facebook, Maria Ragusa, la cugina della la mamma di due figli scomparsa a San Giuliano Terme, il 13 gennaio 2012. oggi, infatti, Roberta compirebbe 52 anni. Mentre la cugina la ricorda sui social, l'ex marito Antonio Logli, aspetta la sentenza di Cassazione fissata il prossimo luglio.Continua a leggere

Ong Mediterranea - la bomba sui migranti in diretta : 'Che caso - proprio Nella settimana della Diciotti...' : Ci pare davvero una manovra politica per tornare a proporre la dissennata iniziativa delle Ong che tanti danni hanno fatto negli ultimi anni, alimentando il traffico di clandestini e favorendo i ...

Ong Mediterranea - la bomba sui migranti in diretta : "Che caso - proprio Nella settimana della Diciotti..." : "Coincidenze sospette". A Coffee Break, su La7, si parla del caso della Mare Ionio, la nave della Ong italiana Mediterranea Saving Humans bloccata a una miglia e mezza da Lampedusa con 50 migranti a bordo. In studio c'è Maurizio Gasparri, che offre un interessante spunto: "Questa settimana si vota i

USA - va al cimitero dai genitori - terra cede e cade Nella loro tomba : chiesto risarcimento : Una vicenda alquanto curiosa e allo stesso tempo raccapricciante e grave si è verificata qualche tempo fa negli Stati Uniti d'America, precisamente nella città di New York. Una donna, Joanne Cullen, nel 2016, che era andata a fare visita ai genitori al cimitero di Saint Charles Resurrection Cemetery di Farmingdale, è letteralmente affondata all'interno della terra che ha avuto un cedimento proprio nelle vicinanze della tomba della sua mamma e ...

Franciacorta Summer Festival : dal 19 maggio vino - sport e cultura Nella terra delle bollicine : Basta semplicemente pronunciare la parola ' Franciacorta ', per sapere di poter bere il prezioso nettare a base di bollicine. Per festeggiare questa tipologia di vino amata in tutto il mondo, dal 19 maggio all'8 settembre c'è il 'Franciacorta Summer Festival': domenica 19 si inagura con una giornata di festa in omaggio al Franciacorta Rosé e per 4 mesi si svolgono incontri food&wine,...

Rione Terra - che filotto : battuto l'Oratorio Don GuaNella 2-0 : LA CRONACA - Il Rione Terra è stato costretto ad 'emigrare' al Giarrusso di Quarto per l'indisponibilità del Domenico Conte di Pozzuoli. Nel primo tempo è Manna, 25'pt ,, ancora lui, a mettere la ...

“Ho lasciato l’Aeronautica per coltivare la terra. Mio padre sognava per me il posto fisso - ma Nella vita non c’è solo lo stipendio” : “Ho deciso di tornare alla terra perché ci sono nato, perché respiro libertà. Perché il lavoro non è mai uguale, posso gestirlo io e sono vicino alla mia famiglia. Perché il lavoro che avevo prima mi soffocava e mi sembrava inutile”. Denis Carnello ha 35 anni e vive a San Felice Circeo, in provincia di Latina. Nel 2003 ha lasciato il suo posto in Aeronautica per riprendere il vecchio incarico di suo nonno, arrivato dal Nord Italia dopo la ...

'Il Vercellese si trasforma Nella terra dei fuochi!' : I roghi di stoppie, mercoledì sera, a lato della strada Vercelli-Trino 'Basta! Il Vercellese si sta trasformando nella terra dei fuochi della pianura Padana'. Lo sfogo di un nostro lettore introduce ...

Droni e intelligence - cyberguerra ai rifiuti Nella terra dei Fuochi : Inviato a Casal di Principe Mappe, venti, delimitazioni dello spazio aereo, contatti con i controllori di volo dell'Aeronautica Militare: l'Esercito schiera intelligence e tecnologia...

Napoli - trovata una pistola in un seminterrato del Rione Don GuaNella : Ieri sera i poliziotti del commissariato di Scampia hanno trovato in un seminterrato del Rione Don Guanella, nascosta all'interno di un borsello, una pistola tipo revolver marca Rossi calibro 38 ...