Mediaset | i compensi dei top manager | Confalonieri record con 9 | 5 milioni A Berlusconi

davidemaggio

(Di giovedì 28 marzo 2019) Piersilvio, FeledeIl Paperone della governanceè sempre lui: Fedele. Con un compenso totale di oltre 9,5di euro, nel 2018 il Presidente del Biscione ha staccato di gran lunga l’AD Piersilvio, che si è ‘accontentato’ di 1,73. Il gruzzolo ottenuto dal numero uno dell’azienda comprende anche i 6,5di euro avuti a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto, dopo le sue dimissioni da dirigente comunicate lo scorso luglio., però, non sono gli unicia percepire stipendi a sei zeri.Le cifre, contenute nella Relazione sulla remunerazione aziendale per l’anno 2018, attestano – come dicevamo – un primato del Presidente del Biscione. Nel dettaglio, i 9,5ottenuti daprevedono una retribuzione ...