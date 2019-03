Il racconto shock di Sabatini | ' Sono andato in coma e ho visto il paradiso | era un

Sampdoria - il racconto shock di Sabatini : “ero in coma - ho visto il paradiso…” : Sono stati mesi difficili per Walter Sabatini, il dirigente della Sampdoria ha dovuto combattere con problemi di salute, adesso svela clamorosi retroscena in in’intervista al Secolo XIX: “il mio corpo da anni mi mandava segnali clamorosi: quel sabato dovevo partire per la Cina, avessi preso quell’aereo sarei morto. Il venerdì notte tra cortisone in vena e ansiolitici mi avevano un po’ stabilizzato poi sono sparito ...

La richiesta d'aiuto ignorata e le 11 chiamate a vuoto al 112 - il racconto shock della 19enne americana stuprata a Catania : Ha tentato di salvarsi dallo stupro chiedendo aiuto all'amico e poi telefonando ai Carabinieri, la baby sitter americana di 19 anni vittima della violenza di gruppo di Catania. Purtroppo le sue ...

“Mi cambiavo con i bambini” - il racconto shock di Umar Sadiq : “ai Rangers esperienza terribile - Gerrard mi umiliava” : L’attaccante del Perugia ha raccontato la terribile esperienza vissuta in Scozia con la maglia dei Glasgow Rangers Un’esperienza da dimenticare, un’avventura terribile che Umar Sadiq non avrebbe mai voluto vivere. L’attuale attaccante del Perugia ha svelato quanto gli è accaduto in Scozia, durante la sua militanza nei Glasgow Rangers di Gerrard. AFP/LaPresse Mesi durissimi, che l’ex Roma ha raccontato ai ...

Sebastian Frey e il racconto shock sui social : "Stavo per morire" : L'ex portiere di Parma, Inter, Fiorentina e Genoa ha confessato sul suo profilo Instagram il terribile momento vissuto nelle...

F1 – Il racconto shock di Ericsson : “mi continuavano a chiedere di dimagrire” : Ericsson ed il peso dei piloti in F1: il racconto dello svedese riguardo la sua avventura… malsana nel Circus La stagione 2019 di F1 sta per iniziare: domenica si disputerà in Australia il primo Gp del nuovo Mondiale, tra importanti novità che riguardano team e piloti, ma anche regolamentari. Tra le regole modificate c’è quella che riguarda il peso dei piloti: finora costretti a severe diete e dure limitazioni, adesso i piloti ...