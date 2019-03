George R R Martin | Trono di spade | Lo scoop ' Al lavoro su un videogioco segreto'

Una potenziale bomba? From Software e George R.R. Martin al lavoro su un misterioso progetto : Vi ricordate quando a fine 2018 From Software confermò di essere al lavoro su due progetti oltre a Sekiro: Shadows Die Twice? Si rumoreggiava Bloodborne 2 e Tenchu ma il nuovissimo rumor trapelato su ResetEra è ancora più incredibile.Il canale YouTube Spawn Wave ha pubblicato un video in cui definisce il prossimo progetto di From Software come il più ambizioso mai creato dalla Software house capitanata da Hidetaka Miyazaki. Il motivo? Diverse ...

Martine Monteil - Caccia al killer/ Su Rete 4 il film ispirato al caso Guy Georges : Martine Monteil - Caccia al killer va in onda oggi, 25 marzo, alle 16.50 su Rete 4. Si tratta di una pellicola televisiva quindi non distribuita nelle sale

Il trailer de Il Trono di Spade 8 batte ogni record - George R. R. Martin sgancia la bomba sul finale : “So un po’ di cose…” : Com'era prevedibile, il trailer de Il Trono di Spade 8 ha battuto ogni record. A 24 ore dalla sua pubblicazione, il video ha ottenuto ben 81 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme Facebook, Twitter e YouTube. Numeri impressionanti, che polverizzano il precedente risultato ottenuto con il trailer della settima stagione - ovvero era stato visionato "solo" 61 milioni di volte in un giorno. L'attesa per l'ultimo capitolo della saga fantasy ...

George R.R. Martin è già apparso ne Il Trono di Spade : perché ha rifiutato di tornare nell’ultima stagione? : George R.R. Martin ha rifiutato un'offerta che avrebbe fatto gola a molti fan de Il Trono di Spade: apparire nell'ultima stagione della serie. Gli showrunners David Benioff e Dan Weiss l'avevano infatti invitato in Irlanda del Nord per partecipare alle riprese dei sei episodi conclusivi dello show HBO, ma il celebre autore della saga fantasy a quanto pare ha gentilmente rifiutato l'offerta. Il motivo? Lo scrittore sarebbe troppo impegnato a ...

George Martin in un cameo ne Il trono di spade? : George Martin , lo scrittore che ha partorito il mondo di Westeros e di Game of Thrones, avrebbe dovuto prendere parte all'ottava e ultima stagione di Il trono di spade , in arrivo su HBO il prossimo ...

Nightflyers - cancellata la serie tratta da George RR Martin : Essere l’autore di una delle saghe letterarie più lette al mondo e aver dato origine alla serie televisiva più chiacchierata degli ultimi anni non è sempre garanzia di successo: George RR Martin, infatti, dovrà consolarsi col suo Game of Thrones dato che la serie tv Nighflyers, nata da un’altra sua fatica editoriale, è stata cancellata in queste ore. La decisione viene da Syfy, il canale americano che la produce (da noi è ...