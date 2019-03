Cattivi odori insopportabili

bresciasettegiorni

(Di giovedì 28 marzo 2019)a Castiglione delle Stiviere, in molti si lamentanonauseabondi Da giorni in molte zone di Castiglione delle Stiviere non si respira a causa di. Le ...

MariaElide5 : @GmPoppi @92_Alessandro_ @WCostituzione @alice_ARP_ @Peter_Italy Io lavo i rifiuti per evitare cattivi odori e schifezze varie. - malcom_une : @AntonellaColoru @Gabrymalvagia Per la cronaca ha bloccato anche me. Meglio. Mi pareva infatti di sentire meno cattivi odori - OdetteDanza : ??NOVITA?? un utilissimo accessorio quello lanciato da Bunheads di @capezio , i nuovi sacchetti deodoranti per scarpe… -