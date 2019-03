Beach volley | il torneo di qualificazione ai Giochi del 2020 si svolgerà a Haiyang | due i

Beach volley - Olimpiadi 2020 : il torneo di qualificazione si giocherà in Cina - in palio 4 pass a settembre : Il torneo di Beach volley che qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputerà a Haiyang (Cina) dal 18 al 22 settembre 2019. La cittadina della penisola dello Shandong ospiterà dunque l’evento a cui parteciperanno 16 coppie maschili e altrettante femminili (cioè le prime 15 del ranking aggiornato al 16 luglio e un binomio locale). Verranno assegnati due posti per sesso in quello che sarà il secondo torneo di qualificazione ai Giochi ...

Beach volley - World Tour 2019 e Banco do Brasil. L’Austria festeggia in Cambogia e Ricardo vince ancora a 44 anni! : Banco DO Brasil. Un ragazzino di 44 anni che non si stanca di giocare e di vincere. Ricardo Santos non finisce di stupire e si aggiudica, in coppia con Alvaro Filho, la tappa di Natal del circuito brasiliano, privo, bisogna dirlo, delle coppie di punta impegnate nell’ennesimo ribaltone sulla strada di Tokyo 2020 che per il momento non riesce a dare i frutti sperati. Ricardo/Alvaro Filho hanno sconfitto in finale 2-0 (21-18, 21-16) ...

Beach volley - Malagò e Giorgetti in coppia per le Fivb Finals : Le battute 'al salto' di Giorgetti e le schiacciate tentate da Malagò: scene dal Foro Italico, dove questa mattina sono state presentate le Fivb Beach volley Finals, in programma a settembre nella ...

Mondiali Beach volley 2021 - Roma ospiterà la rassegna iridata 11 anni dopo l'ultima volta! : Il nostro desiderio è quello di offrire come sempre un grande intrattenimento agli appassionati di tutto il mondo. L'Italia è sempre in prima linea per ospitare eventi di altissimo livello e a ...

Mondiali Beach volley 2021 – Roma ospiterà la rassegna iridata 11 anni dopo l’ultima volta! : I Mondiali di Beach Volley 2021 fanno tappa a Roma: ad 11 anni di distanza dall’edizione 2011, la rassegna iridata torna nella capitale Si è svolta oggi, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, la conferenza stampa di presentazione delle “FIVB Beach Volleyball Roma Finals”, in programma al Foro Italico dal 4 all’8 settembre 2019. La notizia di giornata è stata data dal presidente della Federazione Internazionale Ary S. Graça ...

Che divertimento al Foro Italico! Malagò e Giorgetti si esibiscono in coppia sul campo di Beach volley [VIDEO] : Giorgetti-Malagò giocano in coppia a beach volley: breve esibizione dei due per presentazione Rome Finals Giovanni Malagò e Giancarlo Giorgetti in coppia sul campo di beach volley al Foro Italico. Il presidente del Coni e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri si sono esibiti in un match improvvisato nel mini-campo allestito davanti al bar del tennis in occasione della presentazione delle FIVB beach volleyball Rome ...

Beach Volleyball Roma Finals - domani la presentazione ufficiale : presente anche il presidente FIVB : Nella giornata di domani verrà presentato ufficialmente l’evento Romano alla presenza anche di tutti gli azzurri Si terrà domani alle ore 13, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, la conferenza stampa di presentazione delle ‘FIVB Beach Volleyball Roma Finals‘. All’evento interverranno il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Giancarlo Giorgetti, il presidente del Coni ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019. La FIPAV svela date e sedi della prossima edizione : finali scudetto a Caorle : Entra in scena l’alternanza nel Campionato Italiano di Beach volley. La FIPAV ha svelato ieri date e località del nuovo circuito tricolore e la novità più importante è che la finale scudetto si terrà a Caorle nel penultimo weekend di agosto mentre nella consueta location di Catania, che negli ultimi cinque anni aveva ospitato le finali tricolori, si assegnerà nel week end successivo la Coppa Italia. Il Campionato Italiano prenderà il via da ...