Bayer risarcirà vittima con 80 milioni

deve pagare 80 mln di dollari di risarcimento danni a Edwin Haderman, un residente della California malato di cancro in seguito alla sua esposizione al diserbante roundup. Una giuria di San Francisco ha stabilito che Monsanto - ora controllata dal gigante tedesco- ha agito in modo negligente non mettendo adeguatamente in guardia sui pericoli del roundup.Una "società responsabile dovrebbe testare i suoi prodotti e dire ai consumatori di essere consapevole che possono causare il cancro",ha detto il suo legale.(Di giovedì 28 marzo 2019)