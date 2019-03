A 3 anni muore travolto da trattore

Nuoro. Travolto dalla fresa di un trattore - bimbo di 3 anni muore sul colpo : La tragedia in un podere agricolo che si affaccia sulla Provinciale 72, a Capo Comino, intorno alle 1: un bambino di tre anni, Silvano Carta, è morto Travolto dalla fresa di un trattore agricolo.Continua a leggere

A 9 anni resta fulminata sotto la doccia : il patrigno cerca di salvarla ma muore anche lui : La tragedia è successa ad Arvert, paese a Sud della Francia: la bimba di 9 anni è rimasta fulminata mentre si trovava sotto la doccia, ed anche il patrigno è morto per choc elettrico nel tentativo di salvarla. Ferita la mamma, che ha riportato ustioni alle mani. Giallo sulle cause: secondo la polizia l'incidente sarebbe collegato ad alcuni lavori di ristrutturazione della casa.Continua a leggere

Lancio col paracadute per festeggiare il compleanno - ma si schianta al suolo : muore a 18 anni : Vanessa Ivonne Melendez Cardenas è morta nel giorno del suo diciottesimo compleanno e davanti agli occhi increduli dei suoi cari: dopo essersi lanciata dal paracadute insieme al suo istruttore, il dispositivo non si è aperto ed entrambi sono precipitati al suolo. Ma è giallo sulle cause, non tutti credono sia stato un incidente: "Probabile un errore umano, queste cose non accadono per caso".Continua a leggere

Muore a 13 anni dopo l'estrazione di un dente. Il ragazzino ha avuto una crisi davanti alla mamma e papà : È morto a 13 anni durante un intervento per estrarre un dente nella Clinica odontoiatrica dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova. Per quanto l'intervento fosse banale, Benjamin Tayler Bryant, vicentino, figlio di padre americano e madre italiana, come riporta il Mattino di Padova, non c'è l'ha fatta. Il tragico epilogo è conseguenza del particolare quadro clinico pregresso del ragazzo; sottoposto ad anestesia ...

Franca - incinta al sesto mese - muore per un malore a 42 anni : niente da fare per la figlia : Franca Casonato, una donna di 42 anni al sesto mese di gravidanza, è deceduta ieri in seguito a un grave malore che l'ha colpita due giorni fa.Continua a leggere

Aiutava gli altri malati di cancro mentre combatteva la sua malattia - Kate muore a 30 anni : Durante la chemio la giovane mamma aveva scoperto che la sua pelle era dimenata scura e secca, un effetto collaterale comune a molti malati, così aveva deciso di mettere a disposizione di tutti il suo sapere in campo estetico per contrastare almeno alcuni sintomi della terapia.Continua a leggere

Bologna - schianto frontale con un’Alfa : muore Mattia - motociclista di 27 anni : Mattia Galletti, un ragazzo di 27 anni, è morto nel pomeriggio di oggi a San Giovanni in Persiceto dopo essersi scontrato con un'auto. Inutili i tentativi di rianimarlo.Continua a leggere

Sopravvive ad uno schianto aereo ma 3 anni dopo muore in un campo da calcio : la triste storia di Rafael Henzel : A volte il destino sembra volersi fare beffa di noi. Proprio come è successo ad un uomo sopravvissuto ad uno schianto aereo dove hanno perso la vita 71 persone, e che è morto 3 anni dopo per un arresto cardiaco su un campo di calcio. E’ il caso del cronista sportivo 45enne Rafael Henzel, che nel 2016 fu tra i 6 superstiti del disastro aereo in cui persero la vita 71 persone tra giocatori, equipaggio, staff e rappresentanti dei media della ...

Accadde Oggi : nel 1968 muore Yuri Gagarin - il primo uomo nello Spazio aveva solo 34 anni e la sua morte è avvolta dal mistero : primo uomo a volare nello Spazio nell’aprile del 1961, l’astronauta Yuri Gagarin muore nel corso di un volo di collaudo effettuato con il colonnello Vladimir Seregin il 27 marzo 1968. Al popolarissimo cosmonauta e al suo sfortunato compagno, la città di Mosca tributò solenni funerali di Stato sulla piazza Rossa seppellendo le ceneri di Gagarin ai piedi del Cremlino. L’impresa storica compiuta sette anni prima era stata una sorta di ...

Muore improvvisamente a 13 anni : a ucciderla una dose di ecstasy : Il 2 dicembre scorso a Rainhill, in Inghilterra, una ragazza di tredici anni è stata trovata priva di sensi nella sua casa. Portata in ospedale, i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita: Eboney Cheshire – questo il nome della giovane studentessa – è morta poco dopo, il 3 dicembre 2018. La sua morte, inizialmente definita “inspiegabile” dai medici, aveva lasciato l’intera famiglia sconvolta. Mesi dopo il dramma un esame ...

Muore all’improvviso a 22 anni mentre è in casa con la figlioletta : “Non aveva problemi di salute” : Una giovane mamma di ventidue anni, Loren Collins, è morta all'improvviso mentre si trovava in casa con la sua bambina di pochi mesi, Lilly-Mae. La tragedia si è consumata lo scorso primo marzo in Inghilterra e a dare l’allarme, purtroppo senza riuscire a salvare Loren, è stato suo marito Adam. L’uomo, un venticinquenne, ai media britannici ha raccontato di aver sentito poco prima di tornare a casa dal lavoro sua moglie. Le aveva telefonato per ...