Vincitori David di Donatello 2019 e pronostico Chi sono? Dogman favorito

David di Donatello 2019 - pronostici e Vincitori secondo i bookmaker : Difficile stabilire dei pronostici efficaci nelle categorie principali dei premi David di Donatello 2019. Stando ai bookmakers, infatti, a poche ore dalla 64° cerimonia degli “Oscar italiani”, il testa a testa tra Dogman di Matteo Garrone e Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino coinvolge la sfida a due sia come Miglior Film sia come Miglior Regista. Il titolo outsider è Sulla mia pelle, in salita tra i titoli papabili di vittoria e, ...