Via libera del Senato al decretone su reddito e quota 100 | è legge

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - Via libera definitiva del Senato. Ecco la norma : Con 150 sì, 107 no e 7 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il 'decretone'. Si e' conclusa cosi' la terza lettura del provvedimento che introduce le misure sul Reddito di cittadinanza e Quota 100 senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera. Il decreto, con le due misure bandiera del governo giallo-verde, è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 gennaio ed è stato modificato nel corso dell'iter ...

Mini-naja - primo Via libera della Camera. Cos'è e come funziona : primo via libera della Camera alla proposta di legge sulla cosiddetta ' mini - naja ', il progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età ...

Brexit - May : «Pronta a dimettermi se maggioranza darà Via libera all'accordo» : Theresa May è pronta a dare le dimissioni in cambio dell'ok da parte dei conservatori al suo accordo sulla Brexit. «Sono pronta a lasciare l'incarico in anticipo pur di...

Decretone - Via libera del Senato con 150 sì : reddito e quota 100 sono legge : Il Senato ha approvato il Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 con 150 sì, 107 no e 7 astenuti. Il provvedimento, in terza lettura, termina così il suo iter parlamentare e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. Al voto definitivo dell’Aula di Palazzo Madama ha assistito anche il premier Giuseppe Conte. Il decreto legge ‘Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’ ...

Maltempo Abruzzo : nevicate di Gennaio 2017 - Via libera al piano di ristoro dei danni : Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, ha comunicato al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di aver approvato il piano degli investimenti presentato dalla Regione Abruzzo, per il ripristino dei danni al patrimonio pubblico a seguito delle eccezionali nevicate del Gennaio 2017, per un totale di 62.428.287,26 euro. Il piano degli investimenti è stato trasmesso dalla Regione Abruzzo, per ...

Decretone su quota 100 e rdc domani in esame al Senato - atteso il Via libera : Il testo del Decretone unico è approdato ormai a Palazzo Madama. Dopo il via libera della Camera, infatti, il testo dovrà essere sottoposto ad una terza lettura prima della conversione in legge definitiva. Entro il 29 marzo, il maxi decreto unico che contiene quota 100 e reddito di cittadinanza dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si attende l'esame del Decretone a Palazzo Madama Intanto, giorno martedì 26 marzo, Palazzo Madama ha ...

Copyright - Via libera dall'Europarlamento |"Equo compenso per editori e artisti" : Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo di febbraio sulle nuove norme passa con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Wikipedia torna in chiaro. Tajani: "Stop al Far West digitale".

Copyright - Via libera del Parlamento europeo alla riforma : Il momento era atteso da tantissime persone e finalmente è arrivato: è di questi minuti infatti la notizia che il Parlamento europeo ha approvato la nuova legge sul Copyright. Come ricordavamo ieri in un nostro precedente articolo in merito all'argomento, si tratta di una legge che mira a salvaguardare, su Internet, i contenuti prodotti da editori, giornalisti o artisti di vario genere. L'assemblea di Strasburgo aveva bocciato la legge lo scorso ...

Oroscopo del mese di aprile per l'Ariete : Via libera al sentimento : L'appuntamento con l'Oroscopo del mese di aprile analizza l'amore e le opportunità lavorative per il segno dell'Ariete. Come andranno le sensazioni amorose e il lavoro in questo mese ricco di sorprese? Analizziamo le emozioni e le conquiste lavorative del primo segno dello Zodiaco nelle previsioni astrologiche di aprile. Ariete e l'amore nell'Oroscopo di aprile Il mese di aprile promette bene per voi amici dell'Ariete. Avete affrontato alcune ...

Riforma copyright - Via libera del Parlamento europeo : "E adesso equo compenso a editori e artisti" : Google: 'Impatto su economia digitale' Nel testo viene specificato che anche il caricamento di scritti su enciclopedie online - con finalità non commerciali, come nel caso di Wikipedia, o su ...

