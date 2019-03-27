Traffico Roma del 27-03-2019 ore 07 | 30

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Traffico Roma del 26-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA CHIUSA A SUD DELLA CAPITALE LA VIA ARDEATINA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA FALCOGNANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: UN UN CAMION SI È RIBATATO SULLA ROTATORIA ALL’ALTEZZA DI PORTA MEDAGLIA. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 702 E 044. IN CITTÀ POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE AL TRIONFALE SU VIA DELLA ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DA VIA LAURENTINA VIA TUSCOLANA. A SUD DELLA CAPITALE ANCORA CHIUSA AL Traffico VIA ARDEATINA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA FALCOGNANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: UN CAMION CHE SI È RIBATATO SULLA ROTATORIA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA A VIA TUSCOLANA. DISAGI A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA ARDEATINA CHIUSA AL Traffico DA VIA DI PORTA MEDAGLIA A VIA DELLA FALCOGNANA: SI TRATTA DI ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA A VIA TUSCOLANA. DISAGI A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA ARDEATINA CHIUSA AL Traffico DA VIA DI PORTA MEDAGLIA A VIA DELLA FALCOGNANA: SI TRATTA DI ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA. A SUD DELLA CAPITALE CHIUSA AL Traffico LA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI PORTA MEDAGLIA: SI TRATTA DI UN INCIDENTE CON ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA. AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA. AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA C. COLOMBO ALLA VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO AL BIVIO CON VIA CASSIA DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA C. COLOMBO ALLA VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO AL BIVIO CON VIA CASSIA DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA. ALL’APPIO LATINO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE IN PIAZZA DELL’ALBERONE ALL’INCROCIO CON VIA APPIA NUOVA. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DI CIAMPINO ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA. ALL’APPIO LATINO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE IN PIAZZA DELL’ALBERONE ALL’INCROCIO CON VIA APPIA NUOVA. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DI CIAMPINO ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 11.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE VERSO LA SALARIA, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO DI FRANCIA CI SONO INFATTI CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA PITTLUGA VERSO LA TANGENNZIALE INCIDENTE CON ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 11.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE VERSO LA SALARIA, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO DI FRANCIA CI SONO INFATTI CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA PITTLUGA VERSO LA TANGENNZIALE INCIDENTE CON ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 09.50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SEMPRE INTENO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ TRAFFICATA LA PARTE AD EST DELL’ANELLO CON RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma NORD E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA CASILINA E TOBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE POI TRA Roma SUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA ED ANCORA DEI RALLENTAMENTO ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 09.50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SEMPRE INTENO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ TRAFFICATA LA PARTE AD EST DELL’ANELLO CON RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma NORD E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA CASILINA E TOBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE POI TRA Roma SUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA ED ANCORA DEI RALLENTAMENTO ...