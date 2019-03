Sanità | Msf | “In Mozambico casi di colera nelle zone colpite dal ciclone”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Dopo il ciclone anche il. Il governo delha dichiarato ufficialmente la presenza didinella città di Beira colpita dal ciclone Idai. Ne dà notizia Medici Senza Frontiere (Msf), impegnata nella risposta all’emergenza, che sta supportando il ministero della Salute locale nel trattare isospetti e sta lavorando per aumentare le attività di prevenzione e cura della malattia.“Data l’enorme quantità di acqua che ha attraversato la città di Beira durante il ciclone e il volume dei danni che ha causato, non sorprende che emergano malattie trasmesse dall’acqua come il”, ha detto Gabriele Santi, vice coordinatore Msf per l’emergenza a Beira. L’organizzazione “sta già supportando il ministero della Salute per curare isospetti diin tre strutture sanitarie della città e finora abbiamo trattato più di 200 pazienti al ...

