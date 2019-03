tuttoandroid

(Di mercoledì 27 marzo 2019)ha annunciato che sta collaborando con Tencent, l'editore coinvolto in titoli come PUBGe Fortnite, per ottimizzare l'esperienza di giocoL'articolodialperildeiproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Razer decide di dedicarsi al software per migliorare il settore dei giochi mobile -