Quagliarella è il calciatore più anziano di sempre ad aver segnato con la maglia azzurra

Nazionale - Fabio Quagliarella da record : è il calciatore più anziano a segnare in azzurro : Nazionale, Fabio Quagliarella è andato in rete quest’oggi su calcio di rigore frantumando un record che era nelle mani di Panucci Fabio Quagliarella è il marcatore più anziano nella storia della Nazionale italiana. Con i suoi 36 anni e 54 giorni, ha fissato oggi un nuovo record, superando il precedente primato che era di Christian Panucci con 35 anni e 62 giorni. Quagliarella è andato in rete questa sera contro il Liechtenstein su ...