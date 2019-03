Protocolli di trattamento e sopravvivenza di soggetti anziani con cancro metastatico del

fondazioneserono

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Nella cura deldel colon-retto si sono diffusi sempre di più i trattamenti con farmaci a bersaglio molecolare, ma mancano dati sulla gestione nella pratica clinica deipiù avanti in età. Uno studio francese si è proposto di colmare questa lacuna.Gouverneur e colleghi hanno eseguito una ricerca per analizzare le cure di prima linea somministrate agli adulti più avanti in età condel colon-retto e per valutare i fattori associati con la scelta dei trattamenti e larispetto a tali scelte. Fra il 2009 e il 2013 è stata identificata una casistica di persone di età maggiore o uguale a 65 anni estraendo i dati dall’archivio del sistema sanitario nazionale francese. Gli approcci di cura considerati sono stati: trattamenti con uno o più farmaci anti-tumorali rispetto alla migliore terapia di supporto. Riguardo ai trattamenti, si ...