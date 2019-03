Plastica in mare | i pescatori la raccolgono | 1 200 chili in cinque mesi tra le Tremiti e

«Mai più Plastica sul lungomare di Napoli» - de Magistris firma l'ordinanza green : Dal primo maggio e fino al 30 settembre, il lungomare di Napoli in via sperimentale sarà liberato da contenitori di plastica, cannucce, piatti e bicchieri non biodegradabili. Il sindaco Luigi...

No alla Plastica monouso - siglato protocollo d'intesa Ambiente Mare Italia-Unione Europea : ... e il supporto alla 'Strategia Europea per la plastica nell'economia circolare', adottata dalla Commissione Europea a gennaio 2018 per accompagnare il processo di transizione verso 'un'economia piu' ...

Po d’AMare - 8 big bags di rifiuti e 92 kg di Plastica avviata a riciclo : Otto ‘big bags‘ pieni di rifiuti e circa 92 kg di plastica avviata completamente a riciclo sono il risultato del progetto ‘Il Po d’AMare‘, iniziativa contro il marine litter realizzata sul fiume Po per circa 4 mesi, tra luglio e novembre 2018. I rifiuti portati dal più grande fiume italiano sono stati, infatti, intercettati da barriere galleggianti prima di arrivare al mare Adriatico e avviati al riciclo grazie al ...

Po d'AMare - 8 big bags di rifiuti e 92 kg di Plastica avviata a riciclo : Roma, 26 mar. (AdnKronos) - Otto 'big bags' pieni di rifiuti e circa 92 kg di plastica avviata completamente a riciclo sono il risultato del progetto 'Il Po d'AMare', iniziativa contro il marine litter realizzata sul fiume Po per circa 4 mesi, tra luglio e novembre 2018. I rifiuti portati dal più gr

Mare - Ministro Costa : “Stiamo lavorando per raccogliere la Plastica anche in acque dolci” : “Credo molto nell’importanza di sperimentazioni come questa, alla luce soprattutto della loro possibile replicabilità. Complimenti, avete affrontato il problema a monte, prima che la plastica raggiunga il Mare“: lo dichiara il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in riferimento ai risultati del progetto ‘Il Po d’AMare’. “Come sapete siamo ormai prossimi all’arrivo in Consiglio dei Ministri ...

La Plastica minaccia il mare : Anche per questo è importante l'azione regolatoria e la leadership dell'Europa che sta sempre di più segnando il passo a livello ambientale e di inquinamento nel mondo.

Emergenza Plastica - in mare la maggior parte dei rifiuti prodotti dall'uomo : Da molti anni si cerca di sensibilizzare le persone sull'Emergenza della plastica. Difatti, ogni anno, vengono distribuiti innumerevoli prodotti costituiti prevalentemente o totalmente da questo materiale per niente biodegradabile. Il problema principale, però, è che la maggior parte di questi prodotti non viene riciclata, ma dispersa nell'ambiente, provocando diversi danni all'intero ecosistema. Effetti dannosi della plastica Secondo dati ...

Ambiente : Ranieri (Unionmare Veneto) - 'sì a stop Plastica sulle spiagge ma dal 2020' : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) - "Sì allo stop della plastica sulle spiagge. Come categoria siamo ovviamente a favore dell'iniziativa promossa dalla Puglia, che però se è arrivata a questa decisione già per la prossima stagione turistica deve essersi organizzata da tempo per questo cambiamento". Così a

Filippo Solibello contro la Plastica in mare : Le materie che useremo nel futuro prossimo dovranno essere pensate prodotte e usate avendo come orizzonte l'economia circolare. Non ha più senso creare oggetti, imballaggi, usarli per pochi minuti e ...

Oltre 10.000 - tra cotton fioc e tappi di Plastica - ritrovati sulla spiaggia di Milazzo dai volontari di Marevivo : Giornata ecologica a Milazzo (ME), organizzata nell’ambito dello sviluppo del progetto NAUTICINBLU di Marevivo con il coinvolgimento dell’istituto Nautico Leonardo Da Vinci, della cittadina messinese. Un vero e proprio sbarco di un centinaio di volontari e studenti che, sebbene non raggiungessero le mille camice rosse di Garibaldi, hanno ripristinato, liberandola dai rifiuti, la spiaggia del Tono nella costa di ponente di Milazzo. Il progetto ...

Dopo la mareggiata - la Plastica invade anche la Pelosa : STINTINO. I tempi sono cambiati. Fino a qualche tempo fa le mareggiate accompagnavano in spiaggia le alghe e, al massimo, qualche pezzo di plastica. Adesso accade il contrario, in mezzo alla plastica ...

Mare - entro il 2050 più Plastica che pesci : “Mediterraneo record negativo con un 95% di rifiuti in Plastica” : Secondo le previsioni entro il 2050, nei mari del mondo ci sarà più plastica che pesce e il Mediterraneo rappresenta un’area trappola con livelli record di inquinamento da microplastiche che minacciano la vita marina e la salute umana. L’allarme arriva dal Wwf che ha lanciato oggi una petizione per ferMare la diffusione di questo materiale. Ecco alcuni numeri dell’emergenza: 95% è la percentuale di plastica contenuta nei ...

