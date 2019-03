Perché è urgente nominare i migliori dirigenti per i nostri Parchi Nazionali

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Isono un patrimonio tanto prezioso quanto incompreso del nostro Paese. Parliamo di 24 aree protette, che coprono circa 15.000 Km2 di superficie, ovvero quasi il 5% dell'estensione dell'Italia, andando a coinvolgere oltre 500 amministrazioni comunali.Negli anni,, regionali e le diverse forme di aree protette, si sono confermati come luoghi di inestimabile valore, amati, meta per attività educative, campi, escursioni o turismo. Ma inon sono solo scrigni da salvare, non sono un museo, al contrario sono luoghi vivi, avamposti in cui testare le buone pratiche per la coabitazione sostenibile tra uomo e natura, aree pilota nelle quali affrontare l'questione delle aree interne.sono inoltre zone di rilevante insediamento economico: i dati del ministero dell'Ambiente e di Unioncamere ci raccontano di "68.000 imprese presenti ...

