Padova | Donato Nitti | «Tornerei subito a operare»

corrieredelveneto.corriere

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Non ha perso la mano. «Macché, è come andare in bicicletta. Una volta che impari, non te lo scordi come si usa il bisturi. A 70 anni si può dare ancora molto al servizio pubblico, anche ...

mapris1750 : RT @silvianalon: 'perchè vinca la vita Perchè vinca la vita' #donluigiciotti E cita i ragazzi di san donato milanese e padre dall'olio e s… - anna_ex_belva : RT @silvianalon: 'perchè vinca la vita Perchè vinca la vita' #donluigiciotti E cita i ragazzi di san donato milanese e padre dall'olio e s… - silvianalon : 'perchè vinca la vita Perchè vinca la vita' #donluigiciotti E cita i ragazzi di san donato milanese e padre dall'o… -