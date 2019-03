La parata di Salvini | concede la cittadinanza a Ramy e Adam e gli offre il gelato

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Una passeggiata "privata" davanti Palazzo Chigi quando c'è un vertice in corso e giornalisti ovunque. E questa immagine dà già l'idea dell'ossimoro che si può leggere nelle parole di Matteoquando, mangiando unalla fragola, dice appunto che sta facendo una "passeggiata privata" nel cuore di Roma con accanto, i due ragazzi, uno di origine marocchina l'altro egiziana, a cui verrà concessa laitaliana per aver evitato che il sequestro del bus alla periferia di Milano, con a bordo 51 bambini, finisse in un dramma. Ci sono anche gli altri tre compagni di classe che oggi il ministro dell'Interno ha premiato al Viminale. E poi ha offerto loro unper sfoggiare leggerezza di fronte a questa vicenda.Il vicepremier, in jeans e camicia, dedica a loro l'intera giornata: "Abbiamo parlato di calcio e di gite. Mi sono ...

