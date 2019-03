Chylak | le borse che 15 mila persone sono in attesa di avere

vanityfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Mini Belt BagMini Saddle BagChain BagMini Saddle BagBig Tote BagMini Belt BagCroissant BagSaddle BagSmall Tote BagIn un’epoca iper-connessa come la nostra, i social media hanno rappresentato un vero e proprio punto di svolta per i fashion brand, dalle maison storiche ai marchi emergenti. Instagram è senza dubbio il principale «campo di battaglia» in tal senso, offrendo ai designer la possibilità di farsi conoscere dal mondo intero: ovviamente, distinguersi in un contesto così – virtualmente – affollato non è semplice, ma spesso chi riesce nell’impresa non ha bisogno né di strafare né di peccare di stravaganza. Ne è la dimostrazione, brand dipolacco creato da Zofia, che in poco tempo ha conquistato i fashionisti di tutto il mondo, arrivando, per alcuni dei suoi pezzi, a una lista didi ben 15Per intenderci, un simile ...

SaraLailee : RT @vogue_italia: Il brand di borse Chylak è la nuova ossessione delle fashioniste: per alcuni modelli si conta una lista d'attesa di 15mil… - vogue_italia : Il brand di borse Chylak è la nuova ossessione delle fashioniste: per alcuni modelli si conta una lista d'attesa di… -